Sky: комитет "5+5" призвал власти Ливии заморозить все международные военные соглашения

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Совместный военный комитет в формате "пять плюс пять" (по пять военных от формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и от Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара) призвал власти североафриканской страны заморозить все международные соглашения, касающиеся военного сотрудничества. Об этом сообщил вечером в субботу телеканал Sky News Arabia.

"Мы обратились к Президентскому совету [Ливии], а также к Правительству национального единства [ПНЕ] с призывом заморозить все международные военные соглашения со всеми странами", - цитирует заявление комитета телеканал.

Помимо этого, ливийские военные призвали власти страны как можно скорее назначить министра обороны. Данная должность остается вакантной с момента формирования ПНЕ в марте нынешнего года.

Вместе с тем члены комитета "пять плюс пять" призвали руководство обеспечить безопасность открытой в конце июля стратегической трассы на побережье Ливии, связывающей восточную и западную части страны, объявив о начале третьего этапа разминирования этой дороги. Кроме того, военные сообщили "о достижении договоренности по проведению мероприятий и реализации срочного плана относительно вывода с территории Ливии всех иностранных сил и наемников".

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - ПНС в Триполи и пользующееся поддержкой ЛНА и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны.

5 февраля Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.