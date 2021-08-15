Министры обороны США и Канады договорились продолжать тесное сотрудничество по Афганистану

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Министры обороны США и Канады Ллойд Остин и Харджит Сингх Саджан в ходе телефонного разговора в субботу договорились поддерживать тесное сотрудничество по Афганистану. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Министр Остин признал значительный вклад Канады в [разрешение ситуации] в Афганистане и пообещал поддерживать тесное сотрудничество в предстоящий период", - сказано в сообщении. Кроме того, министр обороны США поблагодарил своего коллегу за готовность Канады принять 20 тыс. беженцев из Афганистана.

Как отмечает пресс-служба Пентагона, руководители оборонных ведомств двух стран также одобрили два совместных заявления: о консультациях по стратегическим вопросам и о модернизации американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

В свою очередь пресс-служба Госдепартамента сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу поговорил по телефону с главой внешнеполитического ведомства Канады Марком Гарно. Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане, в том числе "дипломатические усилия по прекращению насилия" в стране.