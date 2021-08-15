СМИ: лидеры РФ и КНДР обменялись поздравлениями в связи с годовщиной освобождения Кореи

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю 76-й годовщины освобождения Кореи, которая отмечается в один день с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. Об этом сообщило в воскресенье агентство ЦТАК.

Путин в своем послании подчеркнул, что традиции дружбы, закаленные в годы войны, остаются надежной основой для развития отношений между Россией и КНДР. Кроме того, российский президент выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых на саммите во Владивостоке в 2019 году, будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества и обеспечивать стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

Пресс-служба Кремля не сообщала о такой телеграмме.

"Корейский народ с глубоким волнением вспоминает солдат Красной армии, отдавших свои жизни священному делу освобождения Кореи", - говорится в телеграмме Ким Чен Ына. Лидер КНДР также отметил, что дружба между КНДР и Россией, "скованная кровью в борьбе с общим врагом" во время войны, будет неизменно продолжаться, несмотря на исторические вызовы.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.