Социал-демократы ФРГ по опросам обходят "зеленых" и приближаются к ХДС/ХСС

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за шесть недель до выборов в Бундестаг по популярности показывает свой максимум за четыре года и приближается к блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье в газете BILD am Sonntag результаты опроса, проведенного институтом INSA.

По данным социологов, если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни, то ХДС/ХСС получил бы 25% голосов (минус 1 п. п. по сравнению с прошлой неделей).

СДПГ, наоборот, вновь укрепила позиции - за нее изъявили желание отдать голоса 20% избирателей (плюс 2 п. п.).

Рейтинг "зеленых" стагнирует после июльского снижения и в настоящее время составляет 18%. За "Альтернативу для Германии" готовы проголосовать 11% респондентов. Свободная демократическая партия набрала бы 12%. Левая партия получила бы 7% голосов.

Вице-канцлер, министр финансов и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц пользуется большей поддержкой жителей ФРГ, чем премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет. Рейтинг Лашета составил лишь 15%. В свою очередь, Шольца поддерживают 29% респондентов. Кандидат в канцлеры от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок получила бы 13% голосов. Впрочем, жители ФРГ на выборах будут голосовать не за кандидатов в канцлеры, а за их партии.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка, при успешном формировании кабинета министров, возглавит его.