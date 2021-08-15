Джабаров: Совбез ООН должен принять резолюцию по Афганистану о начале переговоров

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен отреагировать на происходящее в Афганистане и принять резолюцию, обвязывающую стороны сесть за стол переговоров для предотвращения масштабного кровопролития в стране. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"В данном случае, конечно, надо, чтобы была реакция прежде всего Совета Безопасности ООН. Наверное, надо все-таки поднимать вопрос на уровне Совбеза и принимать резолюцию, обязывающую стороны садиться за стол переговоров и предотвратить братоубийственную войну", - сказал он.

По его словам, афганская армия оказалась полностью деморализована, она не оказывает сопротивление талибам, военные покидают места дислокации, бегут и бросают технику. "При таком развитии событий я думаю, что Кабул может пасть. К чему это приведет? К сожалению, существует опасность, что начнутся зачистки, убийства людей, которые сотрудничали с американской администрацией. И к сожалению, может пострадать много невинных людей", - отметил сенатор.

Он добавил, что американцы бросили афганцев так же, как это уже было и в Ираке, и в Ливии. "Главное, чтобы американцы сейчас не отсиживались в стороне или не начали бомбить территории. От этого тоже ничего хорошего не будет", - полагает Джабаров.

Сенатор убежден, что прежде всего должно отреагировать мировое сообщество. "Потому что вот так пытаться втянуть Россию в разруливание проблем, которые создали американцы... Нам бы не хотелось. Мы знали, чем это закончится, потому что в свое время имели горький опыт ввода войск. Я считаю, что мы этот урок усвоили", - сказал первый зампред международного комитета СФ.

Он отметил, что в России понимают всю серьезность вопроса и то, что в афганском обществе есть существенные противоречия между различными племенами, народами и народностями. "Поэтому, мне кажется, [должны быть] только мирные переговоры между всеми слоями общества. Они все равно будут рано или поздно. Но я боюсь, что просто сначала будут массовые убийства, уничтожение людей, и уж потом стороны сядут за стол переговоров", - предположил парламентарий.

О ситуации в Афганистане

Некоторое время назад агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" (движение запрещено в России) начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.

14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют до 90% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.