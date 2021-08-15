МИД РФ рассчитывает на тщательное и оперативное расследование взрыва в Ливане

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Москва соболезнует Ливану в связи со взрывом в провинции Аккар, который привел к гибели более чем 20 человек, и рассчитывает на тщательное и оперативное расследование случившегося. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

"В ночь с 14 на 15 августа в населенном пункте Тлэйл провинции Аккар на севере Ливана взорвалась цистерна с бензином. По поступающим данным, 22 человека погибли, свыше 80 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших, руководству и народу Ливана в связи с произошедшей трагедией. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Рассчитываем на оперативное и тщательное расследование ливанскими властями всех обстоятельств случившегося", - говорится в документе.

По меньшей мере 22 человека погибли при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана. По сведениям телеканала MTV, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута. Взрыв прогремел в 03:30 (совпадает с мск), следом начался сильный пожар. По словам очевидцев, спасатели сумели локализовать пламя.