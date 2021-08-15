Reuters: дипломаты ЕС в Кабуле перевезены в тайное место в связи с наступлением талибов

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Часть остающегося в Кабуле персонала представительств стран Евросоюза переведена в тайное место в связи с развивающейся обстановкой вокруг афганской столицы, на которую начали наступление отряды радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.

"Ряд представителей ЕС переведен в более безопасное тайное место в Кабуле", - сообщил собеседник агентства. Reuters также сообщило, что ключевые представители американской миссии продолжают работу с территории аэропорта Кабула.

По информации агентства из столицы Афганистана, в город уже начали входить отдельные отряды талибов.

Ранее в воскресенье афганский телеканал 1TV сообщил, что представители радикального движения "Талибан" ведут с правительством Афганистана переговоры о мирном вступлении в столицу страны Кабул. По его информации, руководство "Талибана" дало распоряжение своим отрядам непосредственно не вступать в пределы Кабула и заверило, что целью этих контактов является "завершение процесса передачи города [под контроль талибов] в безопасных условиях".

Некоторое время назад агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.

НАТО провела в пятницу экстренное заседание Североатлантического совета, по итогам которого альянс предупредил талибов, что если они возьмут власть в стране силой, их ждет международная изоляция.