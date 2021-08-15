В ЕК заявили о необходимости срочного пересмотра норм миграции в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане и действия властей Белоруссии в сфере пограничного контроля требуют от Евросоюза срочного пересмотра общих правил миграции и предоставления убежища. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

"Если суммировать в одной фразе, то ситуация в Афганистане и действия властей Белоруссии показали, что время истекло и мы не можем больше ждать, чтобы провести необходимую нам полную перестройку европейских норм миграции и предоставления убежища", - написал он.

Евросоюз опасается возникновения острого миграционного кризиса в связи с риском бегства из Афганистана десятков тысяч людей, сотрудничавших с силами западной коалиции и гражданскими структурами во время операции НАТО и США в этой стране. ЕС считает, что одним из основных маршрутов миграции этих людей на территорию сообщества может стать транзит через Белоруссию в Литву.

После вывода основной части западного военного контингента, который начался 29 мая, движение "Талибан" (запрещено в России) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над этой страной. В настоящий момент талибы готовятся взять столицу страны - Кабул, откуда сейчас спешно эвакуируется персонал западных дипмиссий.