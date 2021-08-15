Эвакуацию посольства Чехии из Афганистана проведут национальные ВВС

ПРАГА, 15 августа. /ТАСС/. Самолеты ВВС Чехии проведут эвакуацию из Афганистана чешских дипломатов, административно-технических сотрудников посольства из числа граждан этой страны и афганцев, помогавших находившимся в составе возглавляемой США международной коалиции чешским военнослужащим. Об этом сообщила в воскресенье журналистам представитель министерства обороны республики Яна Цехмейстерова.

"Эвакуацию из Афганистана дипломатов, сотрудников посольства из числа местных граждан и переводчиков-афганцев, помогавших нашим солдатам в составе международной коалиции, проведут самолеты ВВС Чехии", - сказала она, уточнив, что на территории международного аэропорта Кабула под охраной военной полиции находятся подлежащие вывозу в Чехию. Другие подробности она не сообщила по соображениям безопасности.

Чешские власти объявили в субботу о немедленной эвакуации посольства из Кабула. Его сотрудники из числа афганцев могут забрать с собой семьи. Такая возможность предоставлена также гражданам Афганистана, помогавшим в этой стране чешским военнослужащим. Речь идет главным образом о переводчиках, которых, согласно СМИ, было около 20.