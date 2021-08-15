{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Продвижение "Талибана" в Афганистане

Албания готова принять часть беженцев из Афганистана

Администрация президента США Джо Байдена в качестве члена НАТО ранее попросила Тирану стать транзитным пунктом для эвакуированных беженцев

ЗАГРЕБ, 15 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Албания готова по просьбе США временно разместить на своей территории беженцев из Афганистана, оказывавших помощь американским военным и дипломатам в этой стране. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Эди Рама.

"Мы не откажем не только потому, что об этом просят великие союзники Албании", - написал в Twitter глава албанского правительства. По его словам, администрация президента США Джо Байдена в качестве члена НАТО ранее попросила Тирану стать транзитным пунктом для эвакуированных из Афганистана беженцев, ожидающих въезда в США.

В 2014 году Албания приняла около 3 тыс. бойцов радикальной "Организации моджахедов иранского народа", бежавших из Ирана. Они были временно размещены в лагере в районе портового города Дуррес.

Теги
АлбанияСШАИранПродвижение "Талибана" в Афганистане
Продвижение "Талибана" в Афганистане
ВВС ФРГ вылетят в Кабул для эвакуации 15 августа
В Афганистане находятся около 100 граждан Германии
Читать полностью