{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иран опроверг сообщения о стычках между иранскими пограничниками и талибами

Официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявлял, что "на территории соседнего с нами Ирана проблем не будет"

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Иран опровергает сообщения о стычках между иранскими пограничниками и талибами на границе с Афганистаном. Об этом иранское агентство Tasnim News Agency сообщило в воскресенье со ссылкой на источники в службах безопасности Ирана.

Источники опровергли сообщения "некоторых оппозиционных СМИ" о столкновениях между талибами и иранскими пограничными войсками в районе пункта перехода "Ислам-Кала", отмечает агентство. По данным следствия, "один член движения "Талибан" (запрещено в РФ) проник в Иран по ошибке, и сегодня пограничники, разъяснив ему правила и законы, касающиеся пересечения границы, передали его другой стороне".

Источники уточнили, что "сообщений о боевых действиях или столкновениях между талибами и пограничниками не поступало". Они отметили, что подобных проблем не существует и на других участках границ Ирана.

Ранее официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид в интервью Tasnim заявил: "Мы заверяем власти Ирана, что на территории соседнего с нами Ирана проблем не будет".

Теги
АфганистанИран
Онлайн
Наступление "Талибана" на Кабул. Онлайн
Талибы заявили, что установили контроль на всей территории Афганистана
Читать полностью