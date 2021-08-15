Индия подготовила план эвакуации своих граждан из Кабула

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индия пока оставляет свое посольство в Кабуле, но на случай непредвиденных обстоятельств уже разработала план эвакуации сотен дипломатов и других граждан из столицы Афганистана, взятой в воскресенье боевиками радикального движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило в воскресение государственное информационное агентство Press Trust of India.

По его информации, Нью-Дели не намерен подвергать опасности своих дипломатов в Кабуле, поэтому план их экстренной эвакуации уже согласован. "Правительство внимательно следит за быстрым развитием событий в Афганистане. Мы не будем подвергать опасности жизнь наших сотрудников в посольстве Индии в Кабуле", - сказал источник.

На вопрос агентства, когда будут эвакуированы индийские сотрудники и граждане из афганской столицы, источник ответил, что это будет зависеть от развития ситуации. Военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster ВВС Индии уже приведены в готовность и могут быть использованы для выполнения данной задачи, указывает агентство.

Утром в воскресенье силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo news, что "переход власти пройдет мирным путем".