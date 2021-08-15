{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Продвижение "Талибана" в Афганистане

Спикер нижней палаты парламента Афганистана вылетел из Кабула в Исламабад

Там состоятся консультации о возможности политического диалога с движением "Талибан" при посредничестве властей Пакистана

ТАСС, 15 августа. Председатель нижней палаты Национального собрания (парламента) Афганистана Мир Рахман Рахмани, глава "Исламской объединенной партии" Хаджи Мохаммад Мохакик и другие официальные лица в воскресенье вылетели из Кабула в Исламабад рейсом авиакомпании Pakistan International Airlines. Об этом сообщило агентство Pajhwok Afghan News.

По его данным, в Исламабаде они планируют провести консультации о возможности политического диалога с движением "Талибан" (запрещено в РФ) при посредничестве властей Пакистана.

В воскресенье "Талибан" призвало президента Афганистана Ашрафа Гани, членов правительства и лидеров политических партий к сотрудничеству, заявив о намерении движения сформировать "инклюзивное исламское правительство, в котором будут представлены все афганцы".

Теги
АфганистанПакистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Италия ускорит процесс приема афганцев, сотрудничавших с итальянцами в Афганистане
Генштаб министерства обороны страны проинформировал о намерениях вывезти всех сотрудничавших с Италией афганцев
Читать полностью