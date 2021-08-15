Осужденный в Литве за шпионаж в пользу России оппозиционер Палецкис обжаловал приговор

ВИЛЬНЮС, 15 августа. /ТАСС/. Защита оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, которого Шяуляйскимй окружной суд Литвы по обвинению в шпионаже в пользу РФ приговорил к шести годам лишения свободы, обжаловала вердикт судебной инстанции. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио LRT.

"Адвокаты Палецкиса просят отменить приговор Шяуляйского окружного суда и принять по делу новое решение - освободить Палецкиса", - сообщила радиостанция. По словам защитника Адомаса Лютвинскаса, дело против его клиента шито белыми нитками. "Это дело является юридическим нонсенсом, фельетоном, рассуждениями, допущениями. Это преследование за политические убеждения", - сказал он.

Решение суда Палецкис расценил как преследование за инакомыслие и отметил, что всегда последовательно критиковал захватившую Литву систему, задавал неудобные вопросы и приводил неприятные. Система, по словам оппозиционера, стремится отомстить ему и одновременно показать всем остальным, что может случиться с человеком, который находится в оппозиции и сопротивляется.

Преследование за инакомыслие

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из интервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере €3 тыс.

В 2014 году оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма" в номинации "Гражданская позиция".