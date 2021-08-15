США переносят свое посольство в аэропорт Кабула

Продвижение "Талибана" в Афганистане

Италия ускорит процесс приема афганцев, сотрудничавших с итальянцами в Афганистане

Генштаб министерства обороны страны проинформировал о намерениях вывезти всех сотрудничавших с Италией афганцев

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