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Продвижение "Талибана" в Афганистане

США переносят свое посольство в аэропорт Кабула

США переносят свое посольство в аэропорт Кабула - Блинкен.

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Теги
АфганистанСШАПродвижение "Талибана" в Афганистане
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Италия ускорит процесс приема афганцев, сотрудничавших с итальянцами в Афганистане
Генштаб министерства обороны страны проинформировал о намерениях вывезти всех сотрудничавших с Италией афганцев
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