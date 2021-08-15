Италия ускорит процесс приема афганцев, сотрудничавших с итальянцами в Афганистане

РИМ, 15 августа. /ТАСС/. Италия намерена ускорить процесс приема граждан Афганистана, которые сотрудничали с итальянцами в этой стране. Об этом объявила в воскресенье министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе в ходе пресс-конференции, прошедшей в Палермо и траслировавшейся по каналу Rai News 24.

"Мы обсуждаем вопрос о скорейшем приеме всех граждан Афганистана, которые сотрудничали с итальянским военным контингентом [в рамках миссии НАТО в этой стране]", - сказала Ламорджезе. Она уточнила, что до сих пор в Италии были приняты 228 афганцев.

Как сообщает в воскресенье агентство ANSA, генштаб министерства обороны Италии проинформировал о намерениях вывезти из страны всех сотрудничавших с Италией афганцев, в том числе коммерческими рейсами. Ранее сообщалось, что первый военный борт вывезет находящихся в Кабуле итальянцев, включая дипломатический персонал, уже до конца дня.

Вывод итальянского военного контингента, насчитывавшего до 900 человек, был закончен почти два месяца назад.

После вывода основной части западного военного контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром в воскресенье силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".