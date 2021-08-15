Два самолета Пакистана, которым мешали вертолеты США, вылетели из аэропорта Кабула

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Два самолета авиакомпании Pakistan International Airlines, которым мешали подняться в воздух, вылетели из аэропорта Кабула с 499 пассажирами на борту. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Джео-ТВ".

По его информации, ранее самолетам не разрешали использовать взлетно-посадочную полосу, так как военные США эвакуировали американских дипломатов. Источники в кабульском аэропорту сообщили телеканалу, что два американских военных вертолета перекрыли ВПП, а четыре американских военно-транспортных самолета C-130 приземлились для эвакуации сотрудников посольства США.

Как передает телеканал, теперь ВПП открыта, а пакистанские самолеты Boeing 777 с 329 пассажирами и Airbus A320 со 170 пассажирами на борту смогли вылететь в Исламабад. По данным PIA, в понедельник будут выполнены три рейса между Исламабадом и Кабулом, поскольку большое количество пакистанцев и граждан других стран хотят спешно покинуть афганскую столицу.

По сведениям телеканала News-18, рейс авиакомпании Air India, на борту которого находилось до 126 пассажиров, вылетел из Кабула

Утром в воскресенье силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo news, что "переход власти пройдет мирным путем".