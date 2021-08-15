В Брюсселе считают коррупцию главной причиной успехов талибов в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Афганская армия и правительство имели достаточно сил и средств для длительного сдерживания движения "Талибан" (запрещено в России), однако не смогли использовать их эффективно "ввиду коррупции и проблем управления". Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС дипломат миссии одной из европейских стран при НАТО.

"Движение "Талибан" достигло значительных успехов в борьбе за власть в Афганистане, однако это вызвано не недостатком подготовки и снабжения вооруженных сил страны Североатлантическим альянсом. Афганская армия имела в своем распоряжении достаточное количество оружия, горючего и боеприпасов, а также личного состава, чтобы при адекватном управлении и логистике на протяжении многих месяцев противостоять наступлению движения "Талибан" даже при полном отсутствии поддержки со стороны сил международной коалиции", - полагает дипломат.

По его мнению, крах государства, созданного при иностранной поддержке в Афганистане, "был вызван всеобъемлющей коррупцией, которую не удалось изжить своевременно". "Главной проблемой администрации в Кабуле стала всеобъемлющая коррупция, которая пронизывала всю систему власти как в центре страны, так и на местах, коррупционные явления были характерны для полиции и силовых структур. Она позволила движению "Талибан" заручиться поддержкой многих представителей государства и сил безопасности", - отметил собеседник агентства.

По его словам, из-за коррупции и действий лояльных талибам элементов, командование вооруженными силами в стране было нарушено, а отдельные районы, города, армейские части и склады боеприпасов были сданы боевикам почти без сопротивления. "Это способствовало повышению боевого духа сторонников радикальных элементов и подрывало мораль правительственных сил, лишая их воли к сопротивлению", - отметил он. Дипломат признал, что потере боевого духа ВС содействовал и сам факт вывода западных сил из Афганистана.

Дипломат подтвердил, что в прошлом году способность афганской армии сдерживать наступление "Талибана" без прямой поддержки Запада оценивалась в 6-12 месяцев. В преддверии вывода войск коалиции, который начался 29 апреля, этот прогноз был скорректирован до 8-20 недель.

15 августа утром силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала "Аль-Арабия", бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала "Толо ньюс", что "переход власти пройдет мирным путем".