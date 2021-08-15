Продовольственная программа ООН стремится продолжать работу в Афганистане

РИМ, 15 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) стремится продолжать обеспечивать свои гуманитарные программы в Афганистане при гарантиях безопасности персонала и партнеров. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель организации Кун Ли.

"Ситуация в Кабуле очень переменчивая. ВПП и другие гуманитарные организации следят за обстановкой и стремятся обеспечить продолжение всех операций при гарантиях безопасности наших сотрудников и партнеров", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что треть афганцев нуждается в срочной продовольственной помощи.

15 августа утром силы движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала "Аль-Арабия", бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала "Толо ньюс", что "переход власти пройдет мирным путем".