Ситуация в Афганистане может негативно сказаться на внутреннем снабжении продовольствием

РИМ, 15 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ситуация в Афганистане не может сказаться на общей ситуации с продовольственной безопасностью, но негативно повлиять на внутреннее снабжение. Такое мнение высказал в воскресенье корреспонденту ТАСС старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Абдолреза Аббассиан.

"Сложно себе представить, что ситуация может как-то сказаться на продовольственной безопасности вне страны, но на внутреннее снабжение и распределение продовольствия любая эскалация конфликта влияет негативно и ведет к сложностям", - сказал эксперт.

15 августа утром силы движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала "Аль-Арабия", бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала "Толо ньюс", что "переход власти пройдет мирным путем".