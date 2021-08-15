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Наступление "Талибана" на Кабул

Джонсон: Лондон не заинтересован в признании какой-либо страной правительства талибов

Премьер-министр Великобритании считает, что Совбез ООН и НАТО должны как можно скорее согласовать единую позицию по Афганистану

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Лондон призывает членов международного сообщества не признавать правительство талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) в Афганистане в двустороннем порядке. Об этом заявил в воскресенье в интервью британским СМИ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы не хотим, чтобы кто-либо осуществлял двустороннее признание "Талибана" [в качестве нового правительства] и хотим согласовать единую позицию, насколько это возможно, среди стран, которые придерживаются сходных взглядов на вещи. Только так мы сможем сделать все возможное, чтобы не допустить закрепления террористов в стране", - сказал Джонсон.

По его словам, необходимо, чтобы "двустороннее признание нового правительства в Кабуле" не оказалось преждевременным.

По мнению Джонсона, Совбез ООН и НАТО должны как можно скорее согласовать единую позицию по Афганистану.

Теги
АфганистанВеликобританияДжонсон, БорисНаступление "Талибана" на Кабул
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