Кандидат от оппозиции сохраняет лидерство на президентских выборах в Замбии

ПРЕТОРИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Кандидат от ведущей оппозиционной партии Замбии Хакаинде Хичилема сохраняет лидерство на состоявшихся 12 августа президентских выборах после подсчета голосов в 128 избирательных округах из 156. Об этом объявила в воскресенье избирательная комиссия Замбии.

После обработки бюллетеней в 128 округах Хичилема набрал 2 324 847 голосов (58,3%), действующий президент страны Эдгар Лунгу - 1 464 681 (36,7%), говорится в представленном избиркомом отчете, который опубликован на официальном портале. На третьей позиции идет Гарри Калаба с 19 451 голосом избирателей (0,48%). Эксперты указывают, что для окончательной победы уже в первом туре кандидату необходимо набрать 2 538 996 голосов (50% плюс 1 голос), учитывая, что явка составила 72,3%.

Текущие данные - третьи за день. Ранее в воскресенье избирком представил результаты после подсчета бюллетеней в 82 избирательных округах. На тот момент Хичилема имел поддержку 58,5% избирателей, Лунгу - 36,5%. За пост президента на выборах боролись 16 кандидатов.

Между тем Лунгу заявил 14 августа, что голосование на президентских и парламентских выборах в трех провинциях - Южная, Северо-Западная и Западная - не было ни свободным, ни справедливым. По его словам, выборы в этих районах были отмечены насилием, что делает их недействительными. Как стало известно, правящая в Замбии партия "Патриотический фронт" направила в избирком требование прекратить объявление результатов до тех пор, пока не будет прояснена ситуация с голосованием в трех провинциях. Однако избирком продолжает публиковать результаты.