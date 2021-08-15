Байден обсудил ситуацию в Афганистане со своей командой по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в Афганистане и эвакуацию американцев из Кабула с представителями вашингтонской администрации, курирующими вопросы национальной безопасности. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Белого дома, слова которого приводит президентский пресс-пул.

"Сегодня утром президент и вице-президент [Камала Харрис] провели встречу в формате видеоконференции по защищенному каналу связи со своей командой по национальной безопасности, чтобы услышать от них последние данные по выводу нашего гражданского персонала из Афганистана, эвакуации лиц, подавших заявление на специальные иммиграционные визы, и других афганских союзников, а также относительно текущей ситуации в области безопасности в Кабуле", - говорится в заявлении.

Как отмечается в сообщении, участие во встрече приняли госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, директор ЦРУ Уильям Бернс, директор Национальной разведки Эврил Хейнс, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи и другие представители администрации высокого ранга.

Президент США в настоящий момент находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), куда он отправился в пятницу. В распространенном 13 августа Белом домом графике указывается, что президент намерен оставаться там до 18 августа.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, находится в Таджикистане. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".