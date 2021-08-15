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Наступление "Талибана" на Кабул
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Посольство Турции в Афганистане продолжит работу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что были приняты все меры относительно дипмиссии в Афганистане

АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Турецкое посольство в Афганистане продолжает функционировать, несмотря на обстановку в афганской столице. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара приняла все необходимые меры относительной турецких дипмиссий в Афганистане. Посольство Турции в Кабуле продолжает свою деятельность", - подчеркнул он в эфире Анатолийского агентства.

По словам Чавушоглу, посольство готово оказать необходимую помощь тем турецким гражданам, которые захотят покинуть Афганистан.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

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ТурцияНаступление "Талибана" на Кабул
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