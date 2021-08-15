Французская полиция будет активнее проверять автолюбителей на наркотики

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. До 70% нарушителей на дорогах некоторых районов Парижа сдают положительный тест на наркотики, в связи с чем полиция планирует провести масштабную кампанию по борьбе с этим явлением. Об этом заявил в интервью газете Le Figaro министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"С сентября мы начнем масштабную информационную кампанию, чтобы показать, что наркотики также убивают на дорогах. При этом мы уже начали выполнять масштабный план по двукратному увеличению количества проверок на наркотики за рулем и рассчитываем осуществить до 800 тыс. [проверок] к концу декабря. Мы также задействуем вдвое больше собак, натренированных на поиск наркотиков. Около 150 сотрудников пройдут обучение, и они будут помогать искать курьеров на самокатах и поддельных такси", - рассказал министр.

В качестве обоснования он привел статистику, согласно которой в 20% дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом как минимум один участник был под воздействием наркотиков. По его словам, на такие случаи приходится по 500 смертей в год. При этом в то время, как по итогам лишь 2% проверок стражи порядка оформляют протокол за чрезмерное употребление алкоголя, то каждый десятый нарушитель сдают положительный анализ на наркотики, чаще всего каннабис. "В некоторых пригородах Парижа до 70% водителей, которых ловят на нарушении правил, сдают положительный тест на наркотики", - добавил он.

Борьба с наркотрафиком

За первое полугодие французские правоохранители конфисковали 57 тонн каннабиса (+37% по сравнению с 2020 годом) и около 9 тонн кокаина (+91%). На 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос объем конфискованного героина и на 24% - экстази. В ходе полицейских рейдов у наркоторговцев изъяли 7,8 тыс. единиц транспорта и €52 млн.

Также министр отчитался почти о 3 тыс. рейдов против точек распространения наркотиков и задержании 5 тыс. торговцев. При этом были оштрафованы более 100 тыс. потребителей запрещенных веществ.

По словам Дарманена, резкое увеличение количества подобных операций стало возможным благодаря запущенному в начале года сервису для анонимных жалоб на уличных наркодилеров. Кроме того, в свете увеличения количества бандитских разборок со стрельбой, власти усилили наблюдение за потенциальными каналами поставки оружия. "Мы также запустили партнерскую программу со Snapchat, благодаря которой спецслужбы получили более длительный доступ к определенным данным, прежде чем их удалят. Мы провели тщательную работу с интернет-платформами, поскольку хотим, чтобы они тоже сообщали нам о преступном поведении", - рассказал он.

Отдельно министр затронул тему потребления наркотиков, в частности крэка, на улицах парижского района Сталинград. Там с конца мая идет активное противостояние местных жителей с распространителями и потребителями наркотиков, которое выливалось в ночные стычки с применением пиротехники. После вмешательства властей наркоманам был выделен участок в местном парке для потребления веществ под присмотром полиции, однако к ночи нетрезвые токсикоманы вновь разбредались по улицам и приставали к прохожим.

"Мы преодолеем этот кризис, в частности за счет расширения сети камер уличного наблюдения и активизации с борьбы с нелегальными мигрантами, поскольку мы знаем, что такая торговля зачастую ведется диаспорами, как в случае с нигерийцами в Марселе", - рассказал он.