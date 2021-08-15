Глава ВОЗ выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Афганистане

ЖЕНЕВА, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил глубокую обеспокоенность развитием обстановки в Афганистане.

"В то время как в Афганистане разворачиваются события, вызывающие глубокое беспокойство, первостепенное значение имеют здоровье и благополучие афганцев - гражданских лиц, особенно женщин и девочек", - отметил Гебрейесус в воскресенье на своей странице в Twitter.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".