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Наступление "Талибана" на Кабул

Глава ВОЗ выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Афганистане

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что первостепенное значение имеют здоровье и благополучие афганцев

ЖЕНЕВА, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил глубокую обеспокоенность развитием обстановки в Афганистане.

"В то время как в Афганистане разворачиваются события, вызывающие глубокое беспокойство, первостепенное значение имеют здоровье и благополучие афганцев - гражданских лиц, особенно женщин и девочек", - отметил Гебрейесус в воскресенье на своей странице в Twitter.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

Теги
АфганистанТедрос Аданом ГебрейесусНаступление "Талибана" на Кабул
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