Министр обороны Латвии призвал предоставить убежище афганцам, помогавшим латвийской миссии

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс попросил идентифицировать тех граждан Афганистана, которые помогали миссии балтийской республики в этой стране, и рассмотреть возможность предоставления им убежища. Об этом в воскресенье сообщил глава оборонного ведомства.

"Я попросил министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировать тех граждан Афганистана и их семьи, которые помогали нашим миссиям в Афганистане. В случае необходимости нужно быть готовыми предоставить им убежище", - написал он в своем Twitter.

Командующий НВС страны Леонидс Калниньш со своей стороны указал, что поручение главы Минобороны уже взято к исполнению. "По предложению Пабрикса мы начали выявлять граждан Афганистана, которые оказывали поддержку нашим солдатам во время службы в Афганистане", - отметил он в своем Twitter.

Латвия участвовала в миссии НАТО в Афганистане с 2003 года, в ней приняли участие несколько тысяч солдат. За это время там погибли четверо латвийских военнослужащих, еще 12 получили ранения. В начале июня этого года НВС сообщили, что Латвия, как и другие страны - члены НАТО, вывела своих военнослужащих из Афганистана в связи с завершением миссии в этой стране.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.