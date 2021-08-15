Премьер Эстонии призвала не допустить, чтобы Афганистан стал рассадником терроризма

ТАЛЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Мировое сообщество не должно допустить, что Афганистан стал рассадником терроризма. Такое мнение высказала в воскресенье премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Конечно, вместе с международным сообществом мы должны не допустить, чтобы оставшаяся одна страна стала рассадником терроризма и, следовательно, угрозой для нас самих", - написала она в Facebook.

"В НАТО мы обсудим ситуацию в понедельник [16 августа], и, надеюсь, Совет Безопасности ООН соберется в связи с этой темой в ближайшем будущем под руководством Эстонии, - добавила она. - Важно, чтобы мы не бросили тех, кто помогал нам в Афганистане. Для этого государства - члены ЕС и НАТО должны работать вместе, это наш моральный долг".

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.