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Наступление "Талибана" на Кабул

Саудовская Аравия успешно эвакуировала всех сотрудников своего посольства в Кабуле

В МИДе королевства сообщили, что все находятся в порядке и безопасности

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии успешно эвакуировали всех сотрудников своего посольства в Кабуле из-за обострившейся внутриполитической ситуации в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице МИД королевства в Twitter.

"Королевство эвакуировало членов дипломатической миссии в Афганистане из-за нынешней нестабильной ситуации, которую переживает исламская республика", - подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что "все члены дипмиссии в Кабуле были успешно эвакуированы, прибыли на родную землю и находятся в полном порядке и в безопасности".

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Теги
АфганистанСаудовская АравияНаступление "Талибана" на Кабул
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