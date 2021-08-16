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Наступление "Талибана" на Кабул

Словакия готова подключиться к эвакуации из Афганистана тех, кому угрожает "Талибан"

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заявил, что ведутся активные переговоры с НАТО по этому вопросу

ПРАГА, 15 августа. /ТАСС/. Словакия активно ведет переговоры с другими государствами НАТО по поводу того, каким образом подключиться к проходящей в Кабуле экстренной эвакуации граждан, которым угрожает радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в воскресенье министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

"В последние дни и часы мы ведем интенсивные переговоры с партнерами [по НАТО] о том, каким образом Словакия подключится к [проходящей в Кабуле] кризисной эвакуации граждан, в отношении которых возникла угроза из-за кровавой политики движения "Талибан", захватывающего власть в Афганистане", - отметил политик, слова которого привело информационное агентство TASR.

"Поступающая информация о переходе Кабула в руки талибов - это очень плохая новость для мира, стабильности и безопасности Афганистана, а также всего [ближневосточного] региона", - подчеркнул Корчок, добавив, что Словакия не сможет признать политический режим, пришедший к власти в результате насильственных действий.

"Я думаю о народе Афганистана, особенно о наиболее уязвимых гражданах - женщинах и девушках, чьи основные права и свободы находятся под угрозой. Мы призываем всех участников афганских событий избегать дальнейшего кровопролития и обеспечить безопасность и права всех граждан", - заявил министр.

Теги
АфганистанСловакияНаступление "Талибана" на Кабул
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