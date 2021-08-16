Участники митинга у Белого дома призвали США остановить насилие в Афганистане

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Несколько сотен человек пришли в воскресенье к Белому дому, чтобы призвать американские власти принять меры против радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и остановить насилие в Афганистане. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Многие участники митинга пришли с флагами Афганистана и транспарантами. На них, в частности, были следующие надписи: "Не бросайте Афганистан", "Остановите "Талибан", "Америка предала нас", "Спасите нашу страну", "Новый арсенал талибов оплачен из ваших налогов".

Собравшиеся выкрикивали лозунги в поддержку Афганистана и призывали Вашингтон пресечь насилие со стороны талибов. Демонстранты, в частности, скандировали: "Мы хотим свободы, мы хотим мира", "Да здравствует Афганистан", "Не уходите из Афганистана", "Освободите Афганистан".

Некоторые участники акции критиковали президента США Джо Байдена, который в апреле объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны. "Байден действует просто безответственно. Он бросает Афганистан в переломный момент", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из демонстрантов, который представился Мохаммадом. "Я пришел, чтобы выразить протест из-за того, что происходит. Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты что-то сделали", - добавил он.

Некоторые участники митинга также призывали ввести санкции против Пакистана. Они выражали уверенность в том, что власти этой страны активно поддерживают экстремистов в Афганистане. В числе собравшихся было немало выходцев из Афганистана. Многие пришли на акцию с детьми.

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.