В АдГ считают, что "зеленые" будут использовать наводнение в ФРГ для поднятия рейтингов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Партия "зеленых" попытается использовать ситуацию с прошедшими на западе и юго-западе Германии наводнениями, чтобы поднять свои рейтинги перед предстоящими выборами. Об этом заявил председатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Теперь "зеленые" попытаются использовать бедственное положение населения в пострадавших [от наводнения] областях и конвертировать это в политические очки на предстоящих выборах. Я считаю это отвратительным. Если герр Лашет [кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет] после всего этого потерпит неудачу на выборах, это будет справедливо, да", - сказал он газете.

Мойтен уточнил, что АдГ сосредоточилась на помощи пострадавшим людям. "Не в наших интересах использовать эту катастрофу в политических целях", - добавил он.

По его мнению, стихийное бедствие выявило основные недостатки правительства в управлении и предотвращении таких катастроф.

В середине июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших достигло 189, пострадали более 750 человек.