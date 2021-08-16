Первый вице-президент Афганистана сообщил о своем намерении остаться в стране

ТАСС, 16 августа. Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что не покинет Афганистан и его народ. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter.

"На моей земле. С моими людьми. С реальными причинами и целями. С твердой верой в праведность. Наша легитимность - в противодействии поддерживаемому Пакистаном притеснению и жестокой диктатуре", - написал он.

Ранее Салех заявил в Twitter, что "никогда и ни при каких обстоятельствах" не прогнется перед властью талибов.

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

В интервью телеканалу Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим пообещал безопасность "любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу" с талибами.