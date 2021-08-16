СМИ: совет национальной безопасности Пакистана рассмотрит ситуацию в Афганистане

ИСЛАМАБАД, 16 августа. /ТАСС/. Ключевые министры правительства Пакистана и представители командования вооруженными силами страны в понедельник примут участие в заседании Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации в Афганистане.

Как сообщает телеканал Geo TV, заседание пройдет под председательством премьер-министра Пакистана Имран Хана. Пакистанский спецпредставитель по Афганистану Мохаммад Садик подтвердил прибытие в воскресенье в Исламабад группы афганских политиков, включая председателя нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мира Рахмана Рахмани, главы "Исламской объединенной партии" (Хизб-и-Вахдат) Хаджи Мохаммада Мохакика и других официальные лиц, вылетевших из Кабула рейсом авиакомпании Pakistan International Airlines ("Пакистанские международные авиалинии (PIA).

"В ходе их визита будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес", - написал Садик в Twitter. В понедельник ожидается вылет из Кабула в Исламабад трех самолетов пакистанской авиакомпании PIA, на борту которых будут эвакуированы пакистанцы и иностранные граждане, желающие покинуть Афганистан. Их эвакуация самолетами PIA будет проводиться в ближайшие дни и завершится 18 августа.

Накануне в аэропорт пакистанской столицы двумя бортами были доставлены из Кабула 499 человек, включая пакистанских дипломатов, журналистов и членов их семей.

"Как сообщило пакистанское посольство в Кабуле, ситуация в Афганистане требует экстренной эвакуации граждан Пакистана. В связи с этим им разрешается вернуться на родину без обязательного предъявления результатов теста ПЦР", - уведомило Управление гражданской авиации Пакистана.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.