В ЛНР сообщили, что украинские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности подразделений Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило в понедельник агентство Луганскинформцентр со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его информации, обстрелу подверглись районы населенного пункта Золотое-5 и села Лозовое. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.