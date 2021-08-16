Экс-мэр города Меймене в Афганистане попросил убежище в Латвии

РИГА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший мэр города Меймене в Афганистане попросил убежище в Латвии. Об этом в понедельник сообщил министр обороны республики Артис Пабрикс.

"Убежище в Латвии попросил бывший мэр афганского города Меймене. В свое время латвийские солдаты были дислоцированы на базе в Меймене - столице провинции Фарьяб", - сказал он в эфире Латвийского телевидения.

Глава Минобороны напомнил, что попросил идентифицировать тех граждан Афганистана, которые помогали латвийской миссии в этой стране, и рассмотреть возможность предоставления им убежища. "Национальные вооруженные силы [НВС] установили людей, которые помогали нашим солдатам в Афганистане, чтобы при необходимости оказать им помощь", - отметил он. По его словам, это могут быть до 15 семей, которым будет угрожать опасность, если к власти придет группировка "Талибан" (запрещена в РФ).

Пабрикс прогнозирует, что беженцев из Афганистана станет больше. "Ситуация в Афганистане трагическая, поскольку никто не ожидал, что "Талибан" так быстро продвинется вперед и войдет в Кабул", - подчеркнул он. Глава Минобороны Латвии также считает ошибкой безоговорочный вывод западных вооруженных сил из Афганистана, что позволило талибам быстро захватить власть и войти в столицу. "Вывод войск союзников из Афганистана мог бы быть лучше", - заметил Пабрикс.

Латвия участвовала в миссии НАТО в Афганистане с 2003 года, в ней были задействованы несколько тысяч солдат. За это время там погибли четверо латвийских военнослужащих, еще 12 получили ранения. В начале июня этого года НВС сообщили, что Латвия, как и другие страны - члены НАТО, вывела своих военнослужащих из Афганистана в связи с завершением миссии в этой стране.

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.