Минобороны Армении заявило о попытке азербайджанских ВС продвинутся на участке Севлич

ЕРЕВАН, 16 августа. /ТАСС/. Азербайджанские ВС в ночь на 16 августа попытались продвинуться в направлении участка Севлич в Сюникской области, однако после действий армянской армии были отброшены на исходные позиции. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении военного ведомства Армении.

"В ночь на 16 августа подразделения ВС Азербайджана устроили провокацию в Сюникской области армяно-азербайджанской границы, в частности, в направлении участка Севлич, пытаясь обеспечить позиционное продвижение. В результате действий армянских ВС противник был отброшен на исходные позиции", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.