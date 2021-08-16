В Польше заявили, что не принимали решения об отзыве посла из Израиля

ВАРШАВА, 16 августа. /ТАСС/. Посол Польши в Израиле Марек Магеровский остается на своем посту. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

"Посол Магеровский остается нашим послом в Израиле. Не было никаких решений, чтобы его отозвать", - сказал он. Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид объявил, что поручил поверенному в делах еврейского государства в Варшаве немедленно вернуться домой "для бессрочных консультаций" после подписания польским президентом Анджеем Дудой ряда спорных поправок в законодательство.

Как заверил Яблоньский, Польша хочет хороших отношений с Израилем, но сталкивается с его стороны с враждебностью и агрессией. "Тут нет ни грамма нашей вины", - отметил он. "Нам очень хотелось бы, чтобы ситуация изменилась", - добавил представитель МИД. "Мы будем симметрично реагировать", - указал он, сообщив, что решения о дальнейших шагах будут объявлены в ближайшие дни.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в законодательство, ограничивающие права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества. После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид объявил, что поручил поверенному в делах еврейского государства в Варшаве немедленно вернуться домой "для бессрочных консультаций". Вместе с тем уточнялось, что новый посол Израиля в Польше, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе в Польшу не поедет. МИД Израиля порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране. Власти Польши заявили, что примут симметричные меры в ответ на отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы.

В августе польский парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. В субботу их подписал президент страны.