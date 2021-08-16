В ЛНР заявили, что открыли огонь по украинским силовикам в ответ на обстрелы

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) окрыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на обстрелы с их стороны. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на пресс-службу управления оборонного ведомства ЛНР.

"В связи с отсутствием адекватной реакции украинской стороны на задействованный нами координационный механизм, предусмотренный пунктом "е" мер по усилению режима прекращения огня, руководствуясь приказом главнокомандующего Народной милиции ЛНР, в целях подавления огневой активности противника, угрожающей жизни мирных жителей и военнослужащих, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь", - цитирует агентство ЛИЦ сообщение пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР. Потери украинской стороны уточняются, сообщили в оборонном ведомстве республики.

Ранее в понедельник представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, за предыдущие сутки киевские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Пресс-служба управления Народной милиции отмечает, что факты обстрелов со стороны ВСУ в оперативном порядке были доведены представителям украинской стороны в СЦКК, однако попытка задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть потери. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) заявили, что причиной обострения является невыполнение Киевом июльских договоренностей.