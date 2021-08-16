МИД Китая выступил против новых санкций США в отношении Кубы

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Китайские власти выступают против новых американских санкций в отношении Кубы и требуют от Вашингтона отказаться от гегемонистских мер ради стабильности в этой латиноамериканской стране. С таким заявлением выступила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы настаиваем, чтобы США соблюдали основополагающие принципы дипломатии. <...> Вашингтон должен прекратить применение односторонних санкций и отказаться от грубого вмешательства [в дела других стран] при помощи гегемонистских мер, - подчеркнула она на брифинге. - Американской стороне следует предпринимать больше действий, которые будут по-настоящему способствовать поддержанию стабильности на Кубе, и содействовать ее развитию".

По словам дипломата, политика Белого дома в отношении Гаваны "должна учитывать основные права кубинцев". Он указала на недопустимость действий США, которые, руководствуясь собственными интересами и прикрываясь демократическими лозунгами, пытаются оказать давление на Кубу.

"Мы твердо поддерживаем развитие Кубы в соответствии с ее национальной спецификой и категорически против вмешательства внешних сил во внутриполитические дела этой страны", - подытожила Хуа Чуньин.

Соединенные Штаты на прошлой неделе ввели санкции против двух представителей Министерства внутренних дел Кубы, а также в отношении военной полиции, связанной с министерством Революционных вооруженных сил островного государства. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.