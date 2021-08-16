Отстраненному главе КС Украины не разрешили участвовать по видеосвязи в заседаниях суда

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Украины отказал отстраненному от должности главе инстанции Александру Тупицкому в возможности участвовать в заседаниях суда в режиме онлайн, назвав такой формат незаконным. Об этом говорится в ответе КС на запрос издания "Украинские новости".

"Участие судьи Конституционного суда Украины в режиме онлайн в любых заседаниях КС не предусмотрено законом Украины "О Конституционном суде Украины" и регламентом Конституционного суда Украины", - говорится в опубликованном в понедельник ответе.

Осенью 2020 года между президентом Владимиром Зеленским и Тупицким начался конфликт после того, как КС признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Зеленский тогда назвал это решение угрозой национальной безопасности, поскольку введение антикоррупционных мер является требованием ЕС. 27 марта он отменил указ от 2013 года, подписанный президентом Виктором Януковичем, о назначении Тупицкого судьей КС. Основанием для этого решения Зеленский, кроме прочего, указал постановление Верховной рады от 17 февраля 2021 года, в котором говорится, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть.

Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности в суде. 15 июня он сообщил, что участвует в заседаниях КС дистанционно - "путем направления по электронным адресам всем судьям своих замечаний, предложений по тем делам, которые находятся в производстве в Конституционном суде".

14 июля стало известно, что Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС. Государственное бюро Украины уже возбудило уголовное дело из-за вынесения судьями Верховного суда решения в пользу Тупицкого.