Суд в Камбодже рассматривает апелляцию одного из лидеров "красных кхмеров" Кхиеу Самфана

ХАНОЙ, 16 августа. /ТАСС/. Чрезвычайные палаты судов Камбоджи (ECCC) в понедельник приступили к рассмотрению апелляции о помиловании, поданной приговоренным к двойному пожизненному заключению бывшим главой государства "красных кхмеров" Кхиеу Самфаном.

Как сообщает газета Phnom Penh Post, 91-летний Самфан присутствует на заседании вместе со своими адвокатами. "Ожидается, что рассмотрение его апелляции продлится до 19 августа. Окончательное решение по ней суд огласит в четвертом квартале 2022 года", - цитирует издание заявление представителя ECCC Нета Феакры.

В результате репрессий "красных кхмеров", находившихся у власти в Камбодже с 1975 по 1979 год, в стране были убиты, по различным оценкам, от 1 млн до 3 млн человек. По отношению количества убитых к численности населения их режим был признан одним из самых жестоких в истории человечества.

Кхиеу Самфан - единственный оставшийся в живых лидер "красных кхмеров", он находится под стражей в Камбодже.

7 августа 2014 года он был приговорен ЕССС к пожизненному заключению за преступления против человечности. В августе 2018 года суд признал его виновным в геноциде и приговорил ко второму пожизненному заключению. В том же году Самфан подал апелляцию об освобождении.