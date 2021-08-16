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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку опровергли гибель армянского военнослужащего в результате обстрела ВС Азербайджана

Противоположная сторона пытается скрыть факт убийства в Армении военнослужащего на почве внутреннего конфликта, отметили в Минобороны республики

БАКУ, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение о гибели армянского военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны на границе двух стран.

"Распространенная армянской стороной информация о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии на нахичеванском направлении является дезинформацией", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства республики.

В сообщении отмечается, что в понедельник с 09:30 (08:30 мск) "именно ВС Армении" обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Нахичеванской Автономной Республики.

"Сообщаем, что, распространяя дезинформацию, противоположная сторона пытается скрыть факт убийства в Армении военнослужащего на почве внутреннего конфликта", - утверждается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ранее Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военнослужащего в результате выстрела снайпера азербайджанских ВС на участке Ерасх рядом с границей с Нахичеванью.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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