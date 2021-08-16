Лондон связался с талибами через посредника ради гарантий безопасности британцев

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Лондон связался с руководством движения "Талибан" (запрещено в РФ) при посредничестве одной из ближневосточных стран, чтобы гарантировать безопасность граждан Великобритании. Об этом заявил в понедельник глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Вчера я воспользовался посредничеством одной из стран Ближнего Востока, чтобы получить от военного руководства "Талибана" гарантии того, что они сдержат слово, будут защищать аэропорт [Кабула] с тем, чтобы он продолжал работу, а люди по-прежнему могли покидать страну. Меня заверили в том, что это будет так", - сказал Уоллес.

По словам Уоллеса, за последние два дня из Афганистана удалось вывезти 370 человек - преимущественно сотрудников британской дипмиссии в Кабуле. При этом посол Соединенного Королевства пока остается в стране. Очереди на эвакуацию ждут около 800 афганцев, которые должны покинуть страну в ближайшие 36 часов. Для содействия эвакуации в Кабул прибыли 600 британских военных. Как подчеркнул министр, их единственная задача - оказание помощи британским гражданам и афганцам, покидающим город.

По словам министра, правительство первоначально рассчитывало к концу месяца завершить процесс эвакуации британских граждан, а также афганцев, которые помогали британским военным миссии НАТО, однако в связи с воскресными событиями эти сроки могут быть пересмотрены. По словам Уоллеса, Великобритания располагает достаточными ресурсами, чтобы вывозить из Афганистана до 1,5 тыс. человек в день. Планируется, что их будут доставлять в одну из соседних стран Ближнего Востока, чтобы процесс шел быстрее.

Уоллес также сообщил, что МВД королевства в настоящее время упрощает правила получения виз для афганцев, сотрудничавших с британскими силами. В королевство смогут выехать те из них, кто уже покинули Афганистан и находятся сейчас в третьих странах.

Об ошибках международного сообщества

Международное сообщество допустило в Афганистане ряд ошибок, которые привели к захвату власти в стране движением "Талибан", заявил Уоллес.

"Если мы называем это провалом или ошибкой, то это ошибка международного сообщества, которому не удалось осознать, что все нельзя изменить и наладить в одночасье. Когда речь идет об Афганистане с его тысячелетней историей гражданских войн, то его проблемы необходимо контролировать и решать, и, возможно, делать это придется несколько столетий. В этом случае нельзя было просто войти в страну и уйти из нее, ожидая, что ее проблемы будут решены", - сказал министр.

Уоллес также подчеркнул, что часто повторяемой Западом "ошибкой была также неспособность понять", что ситуацию в стране нельзя радикально изменить, применяя только военную силу.

Ранее Уоллес также заявлял, что считает ошибкой то, как США осуществили вывод войск из Афганистана, и высказывал опасения по поводу того, что "Западу придется столкнуться с последствиями" этого решения. Министр ожидает, что при режиме талибов страна может вновь стали прибежищем террористических группировок.

Боевики движения "Талибан", по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.