Апелляционный суд на Украине оставил под домашним арестом экс-судью Чауса

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины оставила в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему украинскому судье Николаю Чаусу, который стал жертвой похищения. Об этом сообщил в понедельник адвокат экс-судьи Ростислав Кравец.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу", - сообщил адвокат изданию "Страна".

Апелляционная жалоба рассматривалась в понедельник в закрытом режиме. Суд оставил в силе принятое 4 августа предыдущей инстанцией решение о назначении экс-судье круглосуточного домашнего ареста.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили Чаусу обвинение по делу о вымогательстве, а в рамках дела, расследуемого Службой безопасности Украины, о его похищении бывший судья выступает в качестве свидетеля.

Похищение Чауса

Сотрудники правоохранительных органов Украины в августе 2016 года задержали Чауса при получении взятки в $150 тыс. за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Верховная рада дала согласие на его арест, однако к тому времени судья выехал в Молдавию, где попросил политическое убежище и, получив отказ, опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть его запрос в конце апреля, однако судья был похищен. Как сообщил бывший глава МВД Молдавии Павел Войку, полиция обнаружила машины, использованные при похищении, установила подозреваемых иностранных граждан, которые позже пересекли границу с Украиной.

Вице-спикер молдавского парламента Владимир Батрынча считает, что похищение спланировано и совершено украинскими спецслужбами. По сообщениям в СМИ, бывший судья, знакомый с громкими коррупционными делами, может быть использован в политической борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко. После похищения Чауса президент Молдавии Майя Санду заявила об отсутствии сотрудничества со стороны Киева в расследовании.

В конце июля Чаус объявился на Украине, в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что стал жертвой похищения с целью убийства, но сумел сбежать от похитителей.

Сотрудники СБУ 30 июля задержали Чауса в одном из сел Винницкой области и перевезли его в Киев. В спецслужбе утверждают, что ее сотрудники никого не похищали и действовали в рамках закона. Однако НАБУ разместило видео того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания.

Детективы НАБУ 3 августа все же задержали бывшего судью в больнице "Феофания" в Киеве как подозреваемого по делу о получении неправомерной выгоды. Чаусу вручено ходатайство о применении меры пресечения. С 4 августа он находится под домашним арестом.