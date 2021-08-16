В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили ракету

Смена власти в Афганистане

В Казахстане заявили, что Токаев не принимал решения по поводу беженцев из Афганистана

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали отметил, что "помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства всемирной организации"

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