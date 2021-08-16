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Палестино-израильский конфликт
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В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили ракету

В Армии обороны Израиля сообщили, что ее перехватила система ПВО "Железный купол"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник одну ракету по территории Израиля, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучалив расположенном близ сектора Газа израильском городе Сдерот, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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