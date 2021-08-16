Польша подготовила для ЕК комплексный ответ по ситуации с судебной дисциплинарной палатой

ВАРШАВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Польши подготовили комплексный ответ на запрос Европейской комиссии (ЕК) по спорному вопросу о функционировании в стране Дисциплинарной палаты Верховного суда республики. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава польского правительства Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос журналистов.

"Такой ответ подготовлен и сегодня до конца дня, в установленные сроки, будет своевременно передан в Еврокомиссию", - сказал он.

По словам Моравецкого, содержание этого послания пока не передается СМИ, потому что, по мнению польской стороны, сначала с ним должен ознакомиться получатель. Как заверил премьер, ответ "всеобъемлющий и комплексный".

Европейский суд ранее обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. В июле Конституционный суд Польши вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства-члены к применению обеспечительных мер по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.

Еврокомиссия обратилась к Польше с требованием до 16 августа подтвердить намерение соблюдать решение суда о Дисциплинарной палате и предупредила, что в случае невыполнения этой просьбы ЕК обратится в суд с требованием о наложении штрафа на Польшу.

5 августа и председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановская издала два постановления, ограничивающих деятельность Дисциплинарной палаты в связи с решением суда ЕС от 15 июля. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому агентству печати сообщил, что Дисциплинарная палата в нынешнем виде будет ликвидирована. По его словам, планируются реформы, которые не означают, что такой структуры в Польше не будет совсем - она появится в другом формате.