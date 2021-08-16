Действующий президент Замбии Лунгу признал свое поражение на выборах

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Действующий президент Замбии Эдгар Лунгу признал в понедельник, что потерпел поражение на состоявшихся в стране 12 августа выборах главы государства. Об этом он объявил в телевизионном обращении нации, которое транслировалось в социальных сетях.

"Я принимаю результаты голосовая и буду соблюдать положения конституции для мирного перехода власти, - подчеркнул Лунгу. - Я поздравляю с избранием на пост президента Хакаинде Хичилему".

Избирательная комиссия Замбии объявила ранним утром в понедельник о том, что победу на президентских выборах одержал лидер оппозиции Хакаинде Хичилема, набрав более 2,8 млн голосов избирателей. Эдгар Лунгу, который добивался переизбрания, занял вторую позицию с 1,8 млн голосов. Глава избиркома Исау Чулу заявил, что второго тура выборов не будет.

Для Хичилемы нынешние президентские выборы стали шестыми по счету, в которых он участвовал как кандидат. До начала политической карьеры Хичилема возглавлял аудиторскую фирму и вел собственный бизнес. Он является лидером ведущей оппозиционной Объединенной партии за национальное развитие. Хичилема имеет диплом британского Бирмингемского университета.