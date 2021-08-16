Шведские премьер и министр обороны примут участие в открытии "Крымской платформы"

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен посетит 23 августа Украину, где побывает на открытии инициированной Украиной "Крымской платформы". Вместе с главой кабинета в визите примет участие министр обороны Петер Хультквист, сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе правительственной канцелярии

"Участие премьер-министра укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - утверждается в пресс-релизе.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева. Он считает позорной позицию Запада, поощрившего переворот на Украине, согласно которой в сторону Москвы стали раздаваться упреки в якобы имевшей место аннексии Крыма.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.