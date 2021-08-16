Кабмин Латвии примет решение об ускоренном обустройстве границы с Белоруссией

РИГА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник рассмотрит вопрос об ускоренном строительстве инфраструктуры, в том числе ограждения, на границе с Белоруссией, где наблюдается наплыв нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"На завтрашнем заседании правительства мы ожидаем от министерства внутренних дел ряд поправок в нормативные акты, которые обеспечат более быстрое и эффективное строительство восточной границы. Ожидается, что правительство их одобрит", - сказал он журналистам.

По словам главы кабинета министров, в настоящее время существует несколько технических и административных преград, из-за которых строительство инфраструктуры на границе идет не так быстро.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Кариньш ранее заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии ввело с 11 августа и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Госконтролем, процесс строительства все еще не окончен. На прошлой неделе правительство одобрило выделение финансирования в размере €1,7 млн на установку ограждения из колючей проволоки на границе.